» انتحار طفل بعد قتل معلمة

11 يناير 2020 - 10:29 ص

أقدم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، على قتل معلمة وإصابة 6 آخرين على الأقل قبل أن ينتحر شمال المكسيك.

مسئولون محليون أشاروا إلى أن الطفل ربما كان تحت تأثير ألعاب الفيديو العنيفة.

وقال خورجي زيرمينو رئيس بلدية توريون بشمال المكسيك، إن الطفل قتل بالرصاص معلمة ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه داخل مدرسة خاصة.

وأضاف أن خمسة طلاب على الأقل ومعلمًا آخر أصيبوا في إطلاق النار.

وتابع زيرمينو خلال تصريحاته لقناة تليفزيون محلية «إنها مأساة. من المحزن جدًا جدًا أن يأتى طفل يبلغ من العمر 11 عاما إلى المدرسة مسلحا بمسدسين».