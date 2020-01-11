» كندا تدعو لمحاسبة إيران بعد الاعتراف بإسقاط طائرة أوكرانيا

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متابعات- الدويني فولي

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طالب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بمحاسبة ومساءلة إيران عقب اعتراف إيران صباح اليوم بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 راكبا من بينهم 57 كنديا.

وأصدر رئيس الوزراء بيانا جاء فيها: "في هذا اليوم .. أقرت إيران بأن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية أسقطتها قواتها المسلحة.. يبقى تركيزنا الآن على المطالبة بالمساءلة والشفافية والعدالة لعائلات وأحباء الضحايا.. هذه مأساة وطنية".

وأضاف: "سنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تحقيق كامل وشامل، وتتوقع الحكومة الكندية التعاون الكامل من السلطات الإيرانية".

وقال التليفزيون الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكر صباح اليوم السبت، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران يوم الأربعاء الماضي "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري".

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