ساويرس:"نفسي المشاكل تنحل والناس تلاقي شغل بالهبل"

11 يناير 2020 - 11:39 ص

تحدث المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن تفاصيل حضوره أول اجتماع مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، قائلاً: "الاجتماع استمر 3 ساعات، ورئيس الوزراء صدره كان رحبًا واستمع للمشاكل".

وأضاف "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب أنه اقترح أن يقدم كل المشاركين حلولاً لتلك المشاكل المعروضة ثم سيجتمعون مع اللجنة المسئولة عن الاستثمار للمناقشة الحلول المطروحة".

وتابع: "نفسي كل مشاكل الاستثمار تنحل حتى تنهمر الفلوس على مصر، والناس تلاقي شغل بالهبل"، معتبرًا أنه من الخطأ عرض المشكلة دون تقديم حل.