مذيعة للسلطات الإيرانية: "أحرجتونا أمام العالم"

11 يناير 2020 - 11:55 ص

"صممتم في الوقت الذي كان ينبغي لكم أن تأتوا للاعتذار والتوضيح لماذا تحرجونا أمام الجمهور".. كلمات دونتها المذيعة إلميرا شريفي في التليفزيون الإيراني على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت المذيعة اللوم للسلطات لتكتمها بخصوص حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بضواحي طهران الذي أدى إلى مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية عن غير قصد الأربعاء الماضي نتيجة خطأ بشري بعد أن حلقت بجوار منطقة عسكرية حساسة.