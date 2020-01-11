"فايلر" يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة بلاتينيوم

هانى عبد الصبور
أعلن رينيه فايلر مدرب الأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويضم تشكيل الأهلى كلاً من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامى ومحمود متولى ومحمد هانى ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.
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