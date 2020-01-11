وزير النقل: وضع حجر الأساس للقطار المكهرب في هذا الموعد

11 يناير 2020 - 02:05 م

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت؛ لمتابعة معدلات تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ومعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان".

تفقد وزير النقل، محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ثم استقل قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة "هشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط" واطلع الوزير على معدل تنفيذ كل محطة، موجها بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المحطات الستة، وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها؛ لفتح المحطات للركاب في 25 أبريل 2020؛ وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي "السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان".

وتابع وزير النقل، مشروع القطار الكهربائي، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرا؛ حيث الوزير محطات وجسر المشروع، واطلع على معدلات تنفيذها؛ حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 13% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من 12% من أعمال الكباري بالمشروع و 14% من أعمال الأنفاق، و12% من أعمال جسور السكة وحوالي 7% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

وأكد وزير النقل، أن هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، والمساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا و تجاريا و صناعيا، مضيفا أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي>

يذكر أن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومترا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد نفقين للقطار الكهربائي؛ إضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق، وأن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي "السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان" يقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية، وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.







