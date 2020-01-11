  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. الأهلى يلاقى بلاتنيوم بدورى أبطال أفريقيا

صورة الخبر

صحيفة عبرية تفجر مفاجأة حول افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية

البابا تواضروس

البابا تواضروس ناعيًا السلطان قابوس: رمز قوة ووحدة لبلاده

حطام الطائرة الأوكرانية

إيران ترسل الصندوق الأسودة للطائرة المنكوبة لأوكرانيا

أرشيفية

ضبط زوجة تصور أفلامًا إباحية لزوجها مع سيدة أخرى

رينيه فايلر

"فايلر" يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة بلاتينيوم

صدام حسين وقابوس

ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادرًا للسلطان قابوس مع والدها

علاء مبارك

علاء مبارك ينعى السلطان قابوس بهذه العبارة

الحرس الثوري

الحرس الثوري: نتحمل مسئولية تحطم الطائرة الأوكرانية

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

محافظ الإسكندرية: قعدنا سنتين بنعمل عملية جراحية صعبة

بالصور..

وزير النقل: وضع حجر الأساس للقطار المكهرب في هذا الموعد

الحياة السياسية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

بعد التجديدات.. جرس بيج بن يدق لأول مرة في هذا الموعد

#

مفاجأة سارة من وزير سعودي في هذا الموعد

#

وزير النقل: تنفيذ الأعمال المدنية للقطار المكهرب بأيادٍ مصرية

#

وزير النقل: افتتاح كوبري طنامل بطريق "بنها - المنصورة" في هذا الموعد

إيران

اوكرانيا

المنكوبة

الطائرة

الصندوق الأسود

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت؛ لمتابعة معدلات تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ومعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان". 

تفقد وزير النقل، محطة  النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ثم استقل قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة  ليتفقد باقي محطات المرحلة "هشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط" واطلع الوزير على معدل تنفيذ كل محطة، موجها بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المحطات الستة، وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها؛ لفتح المحطات للركاب في  25  أبريل 2020؛ وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي "السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان".

وتابع وزير النقل، مشروع القطار الكهربائي، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه  خلال  24 شهرا؛ حيث الوزير محطات وجسر المشروع، واطلع  على معدلات تنفيذها؛ حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 13% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من 12% من أعمال الكباري بالمشروع و 14% من أعمال الأنفاق، و12% من أعمال جسور السكة وحوالي 7% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

وأكد وزير النقل، أن هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، والمساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا و تجاريا و صناعيا، مضيفا أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي>  

يذكر أن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله  70 كيلومترا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد نفقين للقطار الكهربائي؛ إضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق، وأن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث  للمترو، والقطار الكهربائي "السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان" يقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية، وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.





تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الكمون" علاج سحري لفقدان الوزن
» محمد رمضان وسعد لمجرد يثيران الجدل في حفلهما بدبي
» "خورى" تتهم "قمر" مجددًا باختطافها
» فيديو لفنان العرب محمد عبده يشعل مواقع التواصل
» شاهد.. أسما شريف منير تثير الجدل بـ فيديو جديد
» "سلتو": لم أحضر إلى الإسكندرية من أجل السياحة
» لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة.. لهذا السبب
» الموت يفجع محمد منير
» ما هو حكم المسح على غطاء الرأس أثناء الوضوء.. الإفتاء تجيب
» انفجار قنبلة فى رتل قوات أجنبية بجنوب أفغانستان
» راغب يغازل أحلام: "بحب زوجك لكننا مثل العرسان"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:16 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر