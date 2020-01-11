» فيديو لفنان العرب محمد عبده يشعل مواقع التواصل

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محمد عبده
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفنان العرب، محمد عبده، أثناء تحضيره لإحدى الحفلات، بوضع لمسات من المكياج من أجل الظهور للجمهور .

ويظهر في الفيديو المتداول، الفنان محمد عبده، وهو يستعد لاعتلاء المسرح، حيث يضع بعض لمسات من المكياج ويقوم أحد مساعديه بتسريح شعره وتلبيسه العقال والشال.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، وجاءت التعليقات كالآتي: "أغلب الإعلاميين والسياسيين يحطون ميك أب خصوصا في الوطن العربي، ولا شلون عمده فوق الثمانين ويطلع بدون تجاعيد وكأنه شاب عمره 30 سنة".


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