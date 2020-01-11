البابا تواضروس ناعيًا السلطان قابوس: رمز قوة ووحدة لبلاده

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سلطنة عمان

البابا تواضروس

وفاة السلطان قابوس

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السلطان قابوس بن سعيد فقيد سلطنة عمان، الذي رحل فجر اليوم السبت.

وقال البابا تواضروس الثاني: "بالأصالة عن نفسي وعن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس ننعى فقيد سلطنة عمان والأمة العربية جلالة السلطان قابوس بن سعيد بعد مسيرة حافلة بالعطاء أحدث خلالها نهضة شامخة وقيادة حكيمة في عمان والعالم العربي والعالم أجمع، فصار رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها فيه المكانة والنهضة والعزة".

وأضاف "نقدم خالص العزاء للشعب العماني الشقيق وللعائلة المالكة، مصلين إلى الله أن يعطيهم العون في إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك".


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