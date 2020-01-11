» "سلتو": لم أحضر إلى الإسكندرية من أجل السياحة

11 يناير 2020 - 02:26 م

أعرب الليبي أنيس سلتو مهاجم النجم الساحلي التونسي السابق عن سعادته بالانضمام لصفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسم ونصف.

وقال "سلتو" فى تصريحات خاصة لـ"المصريون": "تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، لكن فضلت الانتقال للاتحاد بسبب الشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها الفريق، علاوة على تواجد طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية".

ولعب "سلتو" تحت قيادة طلعت يوسف لمدة عام، أثناء تواجدهما فى نادي أهلي طرابلس الليبي.

وأكد "سلتو" أنه لم يأت إلى الإسكندرية من أجل السياحة، وسيبذل قصارى جهده لكي يكون عند حسن ظن الإدارة الفنية والجماهير.