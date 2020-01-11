من أجل التبرع لعمل إنساني..فنانة شهيرة تبيع صورها عارية

11 يناير 2020 - 03:06 م

قررت الفنانة وعارضة أزياء "بلاي بوي" الشهيرة ?جيلين كوك، بيع صورها عارية من أجل التبرع بالمال لمحاربة? حرائق الغابات في أستراليا، التي أصبحت محل اهتمام نجوم العالم، حيث يتسابق الجميع للتبرع.

وأدت الحرائق إلى تضرر مساحات خضراء كبيرة، إضافة لنفوق حوالي المليار حيوان، وآخر هؤلاء النجوم كانت هذه العارضة ، التي قررت بيع صورها عارية على الإنترنت من أجل جمع المال والتبرع بهم لأجل هذه القضية.

واللافت في الموضوع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حبيبها الذي كان يصوّر غلاف المجلة عام 2018، هو من اقترح عليها هذه الفكرة وهي وافقت.

وقدّمت العارضة عرضين للتبرّع، إما دفع مبلغ 15 دولاراً أميركياً مقابل تسعة صور، أو دفع مئة دولار أميركي مقابل رؤية كل المحتوى والصور الموجودة في حسابها، فسارع الكثير للمشاركة في هذه الحملة.