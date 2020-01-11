متواضع جدًا.. أول صور لقبر السلطان قابوس

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محمد فضل- متابعات

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وفاة

عمان

السلطان قابوس

قبر

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، أول صور لقبر السلطان قابوس، بعد دفنه، حيث أعلن البلاط السلطاني وفاته أمس الجمعة.

وقال النشطاء إن هذا هو قبر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الراحل، الذي توفي عن 79 عاما.

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان أعلن، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مساء يوم الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأصدر البلاط بيان نعي، أعلن فيه الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وعبر النشطاء عن استغرابهم من تواضع قبر السلطان، مشيرين إلى أن هذه كانت وصيته.





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