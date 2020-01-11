شاهد.. انهيار محمد منير في جنازة مدير أعماله

11 يناير 2020 - 04:05 م

ظهر الفنان والمطرب محمد منير، في حالة انهيار وبكاء، أثناء تشييع جثمان مدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبو اليزيد، من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر.

حضر الجنازة الملحن أيمن بهجت قمر والذي ساند "الكينج" أثناء بكائه في توديع مدير أعماله، كما حضر الإعلامي محمود سعد والمهندس الصوت عاصم السيد والمنظم أحمد شوقي وعدد كبير من أصدقاء وأسرة الراحل ومحبيه من "المنيرة" وأولتراس الكينج.

وكان "منير" أعلن خبر وفاة مدير أعماله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناعيًا إياه بكلمات مؤثرة، حيث قال:«إنا لله وإنا اليه راجعون، افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود ابا يزيد.. الذي كان له تاثير كبير في كل خطواتي الفنية و كان مثالا للتفاني والاخلاص وكان محبوبا من الوسط الفني، رحمك الله رحمة واسعة و أعانني الله بالاستمرار في مسيرتي».

وتابع الكينج :« أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة واسكنه الله فسيح جناته، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020».









