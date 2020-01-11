» أمم آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يتعادل مع البحرين

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العراق

البحرين

المصريون

حقق منتخب العراق تعادلًا مثيرًا أمام البحرين بنتيجة 2 / 2 اليوم السبت على ملعب استاد "ثاماسات" في إقليم باثوم ثاني التايلاندي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 عاما، المقامة حاليا في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وافتتح هاشم عيسى التسجيل للبحرين في الدقيقة 44 ثم أدرك اللاعب البديل أمير العماري التعادل للعراق في الدقيقة 66.

بعدها، تقدم المنتخب البحريني مجددا بهدف سجله محمد مرهون جاسم في الدقيقة 85، لكن المنتخب العراقي خطف هدف التعادل عن طريق البديل محمد نصيف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب العراقي رصيده بذلك إلى نقطتين إثر التعادل الثاني بينما حصد المنتخب البحريني أول نقطة له في المجموعة.

وكان المنتخب البحريني قد استهل مشواره في البطولة بالهزيمة أمام تايلاند صفر / 5 ،بينما تعادل المنتخب العراقي في مباراته الأولى أمام نظيره الأسترالي 1 / 1 .

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة اليوم، منتخب أستراليا مع نظيره التايلاندي، على ملعب استاد "راجامانجالا" في بانكوك.

وتختتم منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء تايلاند مع العراق، وأستراليا مع البحرين.


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