بعد فشل مفاوضات «سد النهضة».. «شكري» يتوجه لواشنطن

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حسن علام- متابعات

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غادر سامح شكري، وزير الخارجية اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان واثيوبيا، بحضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي؛ لاستكمال التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وخلال الزيارة، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكري، بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة، لدى الإدارة والكونجرس، لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 13 يناير الجاري، اجتماعا يضم وزراء الخارجية ووزراء الري للدول المعنية بسد النهضة الإثيوبية، لاستكمال المفاوضات بهدف حل الخلافات بينهما. 

ويعد اجتماع واشنطن لوزراء الخارجية ووزراء الري يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق قبل تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ، والذي ينص على اللجوء إلى وسيط متفق عليه، او رفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات.


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