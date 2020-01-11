» أول تصريح من الملك سلمان بعد وفاة السلطان قابوس

11 يناير 2020 - 05:59 م

تقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالتعازي للسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور، فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء الجمعة.

وبعث "سلمان" ببرقية عزاء ومواساة للسلطان الجديد، في الوفاة، كما بارك له توليه مقاليد الحكم في بلاده، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال "سلمان" : "تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخانا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

وتابع العاهل السعودي: "نبارك لجلالتكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة، ونسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاكم لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له، وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية وعلى سلطنة عُمان نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات الشعب العماني في ظل قيادتكم الحكيمة".

وقال إن "المملكة تتطلع إلى العمل مع السلطان الجديد لما فيه خير البلدين والشعبين".

وتوفي "قابوس" عن عمر ناهز 79 عاما، وكان قد تولى السلطة عام 1970، خلفا لأبيه، فيما أعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.