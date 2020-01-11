» قرار إيراني عاجل بشأن الرحلات إلى أوروبا

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حسن علام- متابعات

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إيران

الخميني

الدول الاوروبية

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم، إلغاء رحلاتها نحو الدول الأوروبية حتى إشعار لاحق.

وأفاد مطار الإمام الخميني في بيان بأنه «نظرا لإلغاء الخطوط الجوية الإيرانية رحلاتها إلى أوروبا، يرجى من المسافرين الاتصال للاستعلام عن رحلاتهم قبل توجههم إلى المطار»، بحسب روسيا اليوم.

ويأتي قرار الخطوط الجوية الإيرانية بعد اعتراف طهران صباح اليوم بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران «عن غير قصد»، وذلك نتيجة «خطأ بشري»، بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.

في المقابل، أعلنت شركة «الخطوط الجوية الدولية» الأوكرانية، اليوم السبت، أن الشركة قد غيرت مسارات رحلاتها بعد حادث إسقاط طائرة الـ"بوينغ" الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية وأنها لن تحلق بعد الآن فوق إيران.

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