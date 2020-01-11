» فيديو قديم يكشف احتفاء "صدام" بالسلطان "قابوس"

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وفاة السلطان قابوس

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، فيديو قديم يجمع والدها بسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد الذي وافته المنية اليوم.

وكشف الفيديو الذي نعت من خلاله السلطان الراحل، احنفاء والدها بـ"قابوس" وكتبت: "نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس بأحر التعازي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

والتقط الفيديو خلال زيارة السلطان قابوس إلى العاصمة العراقية بغداد.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما. وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه.


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