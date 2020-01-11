» أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي

11 يناير 2020 - 06:31 م

سقط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام بلاتينيوم في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب بابا فيلز ماندافا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض اللاعب ستانلي نغالا في الدقيقة 20 فيما سجل التعادل للأهلي ،مروان محسن في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ونجح فريق بلاتينيوم في حصد أول نقطة له.

ومن المنتظر، أن يلتقى الأهلي فى مباراته المقبلة، مع النجم الساحلي التونسي، فى التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، فى خامس جولات دور المجموعات للبطولة.