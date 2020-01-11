«الصحفيين».. تنعي «السلطان قابوس» وتعزي الشعب العماني

أعرب مجلس نقابة الصحفيين، عن خالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل عن عاملنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال مجلس النقابة إن السلطان قابوس، زعيم وطني عربي، يمثل علامة فارقة في تاريخ السلطنة والأمة العربية، امتاز بالحكمة، واحترام الآخر، وخدم وطنه، وصنع نهضة وتنمية غير مسبوقة في سلطنة عُمان في عصرها الحديث، وانتهج سياسة خارجية حكيمة، امتازت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع بذل مساعي الوفاق بين الفرقاء.

وجاء نص بيان النقابة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي نقابة الصحفيين المصريين، السلطان قابوس بن سعيد، فقيد الأمة العربية، رجل الحكمة والسلام، صانع نهضة سلطنة عُمان وتقدمها في عصرها الحديث».