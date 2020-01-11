أبطال إفريقيا.. الوداد ينتزع تعادلًا ثمينا من بيترو أتليتكو

11 يناير 2020 - 08:50 م

خطف فريق الوداد المغربي تعادلًا ثمينًا من مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح الوداد المغربي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق كازادي كاسينجو من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وادرك بيترو أتلتيكو هدف التعادل فى الدقيقة 22 عن طريق هيرنيلسون دو كارمو من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

وأضاف بيترو أتلتيكو الهدف الثاني فى الدقيقة 45 عن طريق سيلاس دانييل ساتونهو من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء.

وتمكن فريق الوداد المغربي من ادراك هدف التعادل الثاني فى الدقيقة 58 عن طريق يحيى جبران من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يحافظ الوداد المغربي فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، بينما ارتفع رصيد بيترو أتلتيكو الي النقطة 2 فى المركز الرابع ، وتأهل صن داونز رسميا الي دور الـ8.