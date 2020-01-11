الشاي الأخضر يقاوم الأمراض ويطيل العمر

11 يناير 2020 - 08:53 م

كشفت دراسة صينية حديثة، أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي أسبوعيًا يساعد على التمتع بحياة أطول.

ويقول علماء إن تناول ثلاثة أكواب من الشاي على الأقل أسبوعًيا قد يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، ويساعد على التمتع بصحة أفضل وحياة أطول.

وتوصل الباحثون الذين شاركوا في الدراسة إلى أن الشاي الأخضر وليس الأسود هو الأكثر فائدة من الناحية الصحية، فضلاً عن الانتظام في شرب الشاي لفترة طويلة.

وربطت الدراسة بين شرب الشاي والحماية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وراجع الباحثون بيانات نحو 101 ألف صيني ممن ليس لديهم تاريخ في الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سرطان.

وشملت عينة للدراسة، الأشخاص الذين يشربون الشاي ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، والذين يشربونه ولكن بصورة أقل، وآخرين لا يشربون الشاي أبًدا، وتم متابعة حالتهم على مدار 7سنوات.

ويقول الباحثون، إن الذين يشربون الشاي بانتظام، ممن هم أقل 50 عامًا يتراجع لديهم بنسبة 20 في المائة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويقل لديهم خطر الوفاة بنسبة 22 في المائة.

ويقول الباحثون إن الشاي الأخضر غني بـ "البوليفينول"، لكن الشاي الأسود مخمر بالكامل، وقد يفقد بعض آثاره، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم تقديم الشاي الأسود مع الحليب، مما يقلل من فوائده الصحية.

وقال الدكتور شينيان وانج، قائد فريق الدراسة، من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين: "يرتبط شرب الشاي المعتاد بتراجع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت".

وأضاف: "الفوائد الصحية أكثر للشاي الأخضر ولمن يواظبون على شرب الشاي على المدى الطويل".