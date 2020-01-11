  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تحذر من موجة صقيع غدًا

مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

مظاهرات اليوم

مظاهرات تجتاح العاصمة الإيرانية

أرشيفية

«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

أرشيفية

جريمة مروعة.. أب يعذب ابنه حتى الموت بالشرقية

قابوس ونتنياهو

"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

قبر السلطان قابوس

محمد جبريل عن قبر السلطان قابوس: هل من متعظ؟"

أرشيفية

«الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»

سد النهضة

«شكري» يتوجه إلى أمريكا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيفية

أسرة «مرسي» تنعي السلطان قابوس برسالة مؤثرة

الأرصاد تحذر من موجة صقيع غدًا

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة

#

الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا.. برد قارس وأمطار

#

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الأرصاد

الهيئة العامة للأرصاد

موجة صقيع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غد الأحد، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الأحد، شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويكون الطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى - العظمى

القاهرة 09  18

شبين الكوم 09، 17

طنطا 09 ،17

دمنهور 09، 17

الإسكندرية 09، 18

بلطيم 10 ،17

مطروح 08، 17

السلوم 08،16

سيوة 03، 18

بورسعيد 10، 18

دمياط 10، 18

الزقازيق 08،18

الإسماعيلية 08، 19

السويس 11، 19

العريش 08، 18

رفح 07،17

رأس سدر 12، 18

نخل 03 ،16

نويبع 11، 19

طابا 08، 17

كاترين 01 ،11

الطور 10، 20

شرم الشيخ 13 ،21

الغردقة 11 ،21

مرسى علم 11 ،21

الفيوم 08 ،18

بنى سويف 08، 18

المنيا 07، 18

أسيوط 04 ،18

سوهاج 05 ،19

قنا 05، 19

الأقصر 07، 20

أسوان 08 ،21

أبوسمبل 06 ،21

الوادى الجديد 06 ،21

شلاتين 14 ،21

ابو رماد 14، 20

حلايب 16، 18

رأس حدربة 16، 19


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 37 ألف مشجع في مباراة سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا
» قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب «البريميرليج»
» حكم قوي في قضية تعرية سيدة قبطية بالمنيا
» الدوري السعودي..الهلال يكتسح الوحدة بثلاثية
» سبب إطلاق زوج "عجرم" 17 رصاصة على القتيل
» قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن هؤلاء
» شاهد.. مفاجأة من «آل الشيخ» لأطفال مصر
» دردشة جنسية بين مدرس و«فتاة» تنتهي بالسجن
» حفيد العائلة الملكية بالعراق يترشح لرئاسة الوزراء
» صن داونز ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية