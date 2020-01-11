» حكم قوي في قضية تعرية سيدة قبطية بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة، السبت، بالحبس 10 سنوات غيابيا على المتهمين بتعرية السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، بعد اتهامها لـ3 متهمين بتعريتها في الأحداث التي وقعت في مايو 2016.

وكانت المحكمة أجلت النطق بالحكم على المتهمين الثلاثة، المتغيبين عن جلسة اليوم، وهم: «نظير.ا.ا»، وشقيقه «عبدالمنعم»، ووالدهما «إسحق»، وصدر الحكم غيابيا.

وقال عضو هيئة دفاع المجني عليها، الدكتور إيهاب عادل رمزي، إن الحكم الغيابي على المتهمين صدر بعدما اشترطت المحكمة حضور المتهمين لجلسة النطق بالحكم وتغيب المتهمون الثلاثة، وأضاف أن الحكم يتيح لهم إعادة إجراءات المحاكمة حال القبض عليهم، حسب القانون.

كانت قرية «الكرم» التابعة لمركز أبوقرقاص شهدت عمليات حرق وتعديات على عدد من منازل الأقباط بالقرية، 20 مايو 2016، على خلفية ذيوع شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة «آنذاك» وشاب قبطي متزوج.

واتهمت سعاد ثابت طليق السيدة وشقيقه ووالدهما «بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل»، وحررت محضرا بهتك عرضها بعد 5 أيام من الواقعة، بعدما تيقنت أن أمر التعدي عليها ذاع بين الأهالي وأنها لن تنجح في إخفاء الأمر.