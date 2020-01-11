» 37 ألف مشجع في مباراة سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات

11 يناير 2020 - 09:39 م

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مباراة السوبر المصري يوم 20 فبراير المقبل التي تجمع الأهلى والزمالك ستشهد حضور 37 الف مشجع باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى.

وأكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمسؤول عن ملف مباراة السوبر إن إقامة المباراة يوم 20 فبراير باستاد محمد بن زايد، معقل نادى الجزيرة الإماراتى.



تابع «فضل»، إنه سافر إلى الامارات وعقد جلسه مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتم الاتفاق على إقامة السوبر يوم 20 موكداً إن الوفد برئاسته وضم حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا بشارة من التسويق وتم انهاء جميع الأمور الخاصة بالمباراة وأوضح محمد فضل إن السوبر سيقام بشكل رسمى على ستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى وهو ملعب الجزيرة الإماراتى.

بينما استقر مسئولو اتحاد الكرة على ترحيل مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى التى كان مقرراً لها 19 فبراير المقبل إلى موعد جديد وعرض محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على مجلس الجبلاية ملف مباراة السوبر وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قد قامت بإسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى، والتنسيق مع شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى للترتيبات الخاصة بالمباراة لخروج اللقاء فى أبهى صوره.