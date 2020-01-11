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تسمم أسرتين في بني سويف والبحيرة بعد تناولهم وجبة «كبدة»

قضايا وحوادث

كبدة - أرشيفية
كبدة - أرشيفية
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أحمد سالم

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تسمم

اللحوم

الكبدة

تعرضت أسرة مكونة من 5 أفراد للتسمم الغذائي، إثر تناول وجبة كبدة مُعَدَّة بالمنزل في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

وكان المصابون يعانون من أعراض تسمم غذائي وألم في البطن وقيء، نتيجة تناول وجبة كبدة مُعدة بالمنزل.

وتم عمل الإسعافات اللازمة لأفراد لأسرة، وخرجوا من المستشفى بعد أن رفضوا النقل إلى مركز السموم بالإسكندرية.

الأمر تكرر صباح اليوم في محافظة بني سويف، أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في قرية بياض العرب، عقب تناولهم وجبة كبدة معدة في المنزل.

وكشفت التحريات الأولية إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، إثر تناول طعام فاسد، وتلقى المصابون الإسعافات الاولية في مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين تناولهم وجبة كبدة مُعدة بالمنزل، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء ونقلوا على إثرها للمستشفى، ولم يتهموا أحدًا، ونفوا الشبهة الجنائية.


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