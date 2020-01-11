  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم وزوجها

صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية نانسي عجرم

عمرو أديب

مواجهة ساخنة بين "أديب" وفتاة فعلت هذا الأمر المثير

البنك المركزي

خبير اقتصادي يكشف حقيقة إصدار عملات بلاستيكية

السفير البريطاني في إيران، راب مك إير

السلطات الإيرانية تعتقل السفير البريطاني في طهران

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أحمد موسى: إيران ستدفع ثمن اسقاط الطائرة الاوكرانية

عمرو أديب

عمرو أديب: مفيش مبادئ وأخلاق في السياسة

سد النهضة

متحدث "الري" يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

الدولار

الدولار يسجل هذا السعر أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

سيناريوهات ما بعد فشل الجولة الأخيرة لـ«سد النهضة»؟

مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

بالفيديو..

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء المدينة الطبية

الحياة السياسية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة: أنا مش في منصب شرفي أنا بشتغل

#

عفاف شعيب تكشف تفاصيل مكالمة مع شقيقة "رأفت الهجان"

#

وزيرة الهجرة: مستثمر أمريكي أبلغنا بهذه المفاجأة

#

السعودية تكشف تفاصيل أعلى مصلى معلق فى العالم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل إنشاء مدينة طبية بالتعاون مع العلماء المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنها تواصلت مع عدد من الأطباء في الخارج يصل عددهم إلى 500 طبيب لترتيب كل ما يتعلق بإنشاء المدينة الطبية.
وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك اجتماع غدا مع عدد من الأطباء في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة تفاصيل المشروع، منوهة بأن هناك سيل من الاتصالات للمشاركة في المشروع.
ووجهت وزيرة الهجرة، التحية لكل من شارك في المبادرة لتنفيذ المشروع، منوهة بأن هدف الأطباء من إنشاء تلك المدينة الطبية هو خدمة المصريين البسطاء، كما يستهدفون توفير ميزانية الدولة فيما يتعلق بنفقة العلاج في الخارج.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من "أديب" إلى الإدارة الإيرانية
» أول تعليق من بريطانيا على اعتقال سفيرها في طهران
» «التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي
» الجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار
» إيران دولة هشة ولاتسيطر على منظومات أسلحتها
» وكالة أوروبية تدعو لتجنب التحليق فوق أجواء إيران
» 37 ألف مشجع في مباراة سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا
» قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب «البريميرليج»
» «الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»
» الحبس 10 سنوات على المتهمين بتعرية سيدة قبطية في المنيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية