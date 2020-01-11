وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء المدينة الطبية

11 يناير 2020 - 11:40 م

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل إنشاء مدينة طبية بالتعاون مع العلماء المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنها تواصلت مع عدد من الأطباء في الخارج يصل عددهم إلى 500 طبيب لترتيب كل ما يتعلق بإنشاء المدينة الطبية.



وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك اجتماع غدا مع عدد من الأطباء في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة تفاصيل المشروع، منوهة بأن هناك سيل من الاتصالات للمشاركة في المشروع.

