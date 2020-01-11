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أحمد موسى : اثيوبيا تريد بيع الماء لمصر

الحياة السياسية

أحمد موسى
أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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تعليق ناري من "موسى" على بيان "ناسا"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أثيوبيا تريد أن تحصل على كل مياه النيل الأزرق، وتريد بيع المياه لمصر، متابعاً، مصر لن ترضى بهذا.
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مياه النيل  حق تاريخي منذ 1902  لمصر وشعبها البالغ 100 مليون مواطن.
وأكد موسى، أنه لا زلنا نؤكد مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أثيوبيا لها الحق في التنمية ولمصر الحق في الحياة.
وأشار موسى إلى أن بيان الخارجية كان في منتهى القوة ويؤكد أن مصر لم تتراجع عن موقفها، موضحا أن مصر ستشارك في اجتماعات سد النمهضة يومي 12 و 13 من الشهر الجاري في واشنطن، والتي ستكون حاسمة .
وأردف موسى،  أنه لا بد أن يكون هناك ثقة واطمئنان في مصر وقيادتها لأن كل قراراتها لصالح مصر وشعبها.
وتابع موسى، « لا كان ولا هيكون إللي يقولك مصر ملهاش مياه ولا أثيوبيا ولا غيرها، فهذا حق لا تهاون فيه».

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