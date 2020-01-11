أحمد موسى : اثيوبيا تريد بيع الماء لمصر

11 يناير 2020 - 11:50 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أثيوبيا تريد أن تحصل على كل مياه النيل الأزرق، وتريد بيع المياه لمصر، متابعاً، مصر لن ترضى بهذا.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مياه النيل حق تاريخي منذ 1902 لمصر وشعبها البالغ 100 مليون مواطن.



وأكد موسى، أنه لا زلنا نؤكد مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أثيوبيا لها الحق في التنمية ولمصر الحق في الحياة.



وأشار موسى إلى أن بيان الخارجية كان في منتهى القوة ويؤكد أن مصر لم تتراجع عن موقفها، موضحا أن مصر ستشارك في اجتماعات سد النمهضة يومي 12 و 13 من الشهر الجاري في واشنطن، والتي ستكون حاسمة .



وأردف موسى، أنه لا بد أن يكون هناك ثقة واطمئنان في مصر وقيادتها لأن كل قراراتها لصالح مصر وشعبها.

