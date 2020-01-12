  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم وزوجها

صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية نانسي عجرم

عمرو أديب

مواجهة ساخنة بين "أديب" وفتاة فعلت هذا الأمر المثير

البنك المركزي

خبير اقتصادي يكشف حقيقة إصدار عملات بلاستيكية

السفير البريطاني في إيران، راب مك إير

السلطات الإيرانية تعتقل السفير البريطاني في طهران

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أحمد موسى: إيران ستدفع ثمن اسقاط الطائرة الاوكرانية

عمرو أديب

عمرو أديب: مفيش مبادئ وأخلاق في السياسة

سد النهضة

متحدث "الري" يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

الدولار

الدولار يسجل هذا السعر أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

سيناريوهات ما بعد فشل الجولة الأخيرة لـ«سد النهضة»؟

مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

السلطات الإيرانية تعتقل السفير البريطاني في طهران

عرب وعالم

السفير البريطاني في إيران، راب مك إير
السفير البريطاني في إيران، راب مك إير
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

طهران تستدعي سفير لندن بسبب هذا الأمر

#

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الألماني

#

ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

#

تعليق الدراسة في طهران الأحد بسبب تلوث الهواء

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن قوات الأمن اعتقلت السفير البريطاني في طهران، راب مك إير، لساعات قُرب تظاهرات مناهضة للنظام في العاصمة الإيرانية.
أضافت وكالة تسنيم أن «السفير البريطاني في طهران سيتم استدعاؤه، الأحد، إلى مقر وزارة الخارجية بسبب تواجده قرب التظاهرات».
وأضافت أن السفير كان متواجدا في متجر قريب من مكان إقامة الاحتجاجات للتحريض وتوجيه المحتجين«.
وخرج إيرانيون السبت في عدة مدن بينها طهران للتظاهر احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني ما أدى لمقتل ركابها الـ176 وغالبيتهم إيرانيون.
واعترفت إيران السبت بارتكاب «خطأ بشري» أدى إلى إطلاق الصاروخ باتجاه الطائرة.
وقال ناشطون إيرانيون السبت إن محتجين غاضبين مزقوا صورة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في طهران، وذلك بعد نحو أسبوع على مقتله في ضربة جوية قرب مطار بغداد.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالنظام الإيراني والمرشد الأعلى على خامنئي والحرس الثوري.
وأظهرت لقطات مصورة على تويتر مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران وهم يهتفون «إرحل إرحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)».

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من "أديب" إلى الإدارة الإيرانية
» أول تعليق من بريطانيا على اعتقال سفيرها في طهران
» «التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي
» الجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار
» إيران دولة هشة ولاتسيطر على منظومات أسلحتها
» وكالة أوروبية تدعو لتجنب التحليق فوق أجواء إيران
» 37 ألف مشجع في مباراة سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا
» قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب «البريميرليج»
» «الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»
» الحبس 10 سنوات على المتهمين بتعرية سيدة قبطية في المنيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية