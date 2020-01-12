الرئيس الأمريكي: على بغداد أن تدفع إذا سحبنا قواتنا من العراق

12 يناير 2020 - 12:20 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن واشنطن ستطالب بغداد بدفع أموال في حال خروج القوات الأمريكية من العراق.



وأوضح أن هذه الأموال هي تعويض للنفقات الأمريكية مقابل بناء قواعد عسكرية ومطارات والسفارة في العراق.



وحول الطريقة التي يمكن من خلالها أن تحصل واشنطن على التعويضات، قال ترامب إن للعراق 35 مليار دولار في الولايات المتحدة، في إشارة إلى إمكانية مصادرة هذه الأموال.



كما أشار ترامب إلى أن الدعوات لسحب القوات الأمريكية يتم التعبير عنها فقط في العراق ومن خلال تصريحات إعلامية، ولم يتم تناول هذا الموضوع «بشكل خاص».

