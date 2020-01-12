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الرئيس الأمريكي: على بغداد أن تدفع إذا سحبنا قواتنا من العراق

عرب وعالم

ترامب
ترامب
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المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن واشنطن ستطالب بغداد بدفع أموال في حال خروج القوات الأمريكية من العراق.
وأوضح أن هذه الأموال هي تعويض للنفقات الأمريكية مقابل بناء قواعد عسكرية ومطارات والسفارة في العراق.
وحول الطريقة التي يمكن من خلالها أن تحصل واشنطن على التعويضات، قال ترامب إن للعراق 35 مليار دولار في الولايات المتحدة، في إشارة إلى إمكانية مصادرة هذه الأموال.
كما أشار ترامب إلى أن الدعوات لسحب القوات الأمريكية يتم التعبير عنها فقط في العراق ومن خلال تصريحات إعلامية، ولم يتم تناول هذا الموضوع «بشكل خاص».
وقال رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، إنه توجه بطلب إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

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