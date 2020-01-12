خبير اقتصادي يكشف حقيقة إصدار عملات بلاستيكية

12 يناير 2020 - 12:40 ص

علق الدكتور محسن عادل، الخبير الاقتصادي، على إعلان البنك المركزي إصدار عملات بلاستيكية الفترة المقبلة، قائلًا: "العملة البلاستيكية هدفها زيادة الأمان، ومنع التزوير، خلاف أن البلاستيك مادة أقوى، وتمنع انتشار الجراثيم، خلاف أن عمرها الافتراضي أكبر".



وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن تزوير العملة البلاستيكية يكاد يكون مستحيل، خلاف أن الكتابة عليها أمر صعب.

