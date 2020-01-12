  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم وزوجها

صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية نانسي عجرم

عمرو أديب

مواجهة ساخنة بين "أديب" وفتاة فعلت هذا الأمر المثير

البنك المركزي

خبير اقتصادي يكشف حقيقة إصدار عملات بلاستيكية

السفير البريطاني في إيران، راب مك إير

السلطات الإيرانية تعتقل السفير البريطاني في طهران

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أحمد موسى: إيران ستدفع ثمن اسقاط الطائرة الاوكرانية

عمرو أديب

عمرو أديب: مفيش مبادئ وأخلاق في السياسة

سد النهضة

متحدث "الري" يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

الدولار

الدولار يسجل هذا السعر أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

سيناريوهات ما بعد فشل الجولة الأخيرة لـ«سد النهضة»؟

مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

خبير اقتصادي يكشف حقيقة إصدار عملات بلاستيكية

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الحرس الثوري يكشف حقيقة استقالة قائد القوات الجوية

#

"الباز" يكشف حقيقة إضافة 1250جنيه على بطاقة التموين

#

الأنبا مرقس يكشف حقيقة إقامة "قداس" بالسعودية

#

اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار ويتوقع هبوطه لـ 15جنيها 2020

علق الدكتور محسن عادل، الخبير الاقتصادي، على إعلان البنك المركزي إصدار عملات بلاستيكية الفترة المقبلة، قائلًا: "العملة البلاستيكية هدفها زيادة الأمان، ومنع التزوير، خلاف أن البلاستيك مادة أقوى، وتمنع انتشار الجراثيم، خلاف أن عمرها الافتراضي أكبر".
وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن تزوير العملة البلاستيكية يكاد يكون مستحيل، خلاف أن الكتابة عليها أمر صعب.
وأشار إلى أن هناك عدد كبير من الدول الأوربية تستخدم البلاستيك في صناعة العملة، وهذا أمر أكثر أمانًا ويعطي شكل من أشكال القوة للعملة، ويُقلل من تكلفة إصدارها، وهذا أمر هام في تخفيض تكلفة الإصدار.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من "أديب" إلى الإدارة الإيرانية
» أول تعليق من بريطانيا على اعتقال سفيرها في طهران
» «التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي
» الجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار
» إيران دولة هشة ولاتسيطر على منظومات أسلحتها
» وكالة أوروبية تدعو لتجنب التحليق فوق أجواء إيران
» 37 ألف مشجع في مباراة سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا
» قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب «البريميرليج»
» «الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»
» الحبس 10 سنوات على المتهمين بتعرية سيدة قبطية في المنيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية