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رسالة نارية من "أديب" إلى الإدارة الإيرانية

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن إيران شهدت على مدار الفترة الماضية "10 أيام سواد"، مشيرًا إلى أن هناك مظاهرات في إيران واشتباكات مع الأمن بعد إسقاط طهران لطائرة أوكرانية ومقتل جميع ركابها أثناء عملية استهداف قاعدة عين الأسد.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المتظاهرين في طهران يهتفون ضد المرشد لأول مرة، معتبرا أن هذا الوقت هو المناسب للتخلص من الحرس الثوري، معقبا: "اليومين دول فرصة".
وأضاف الإعلامي، أن هذه الأيام فرصة ذهبية للإدارة الإيرانية للتخلص من كل الحرس الثوري لأخطائه الكثيرة، متابعا: "إيران نمر من ورق زيه زي تركيا".
وتابع: "الجزيرة فين.. اللي بيحصل في إيران أهو، الجزيرة عاملة ميتة"، مستطردا: "النظام النهاردة في إيران ممكن ياخد قرار مهم عشان يتخلصوا من المظاهرات".

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