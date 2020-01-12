مواجهة ساخنة بين "أديب" وفتاة فعلت هذا الأمر المثير

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علقت هديل أنور، صاحبة تغريدة الجامعة الخاصة التي أثارت الجدل على تويتر، على حالة الضجة التي أثيرت بسبب تأييدها للجامعات الخاصة، موضحة أن تغريدتها تم فهمها بشكل خاطىء، معقبة: "لا أقصد الإساءة لأحد".
ولفتت "هديل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم التعامل مع التغريدة بسطحية، مضيفة مخاطبة أديب: "وحضرتك كمان تناولت كلامي بنفس السطحية".
وأوضحت أن لديها شقيقين بجامعات حكومية، ويرفضان بعض السلوكيات الموجودة في الجامعات العامة، منوهة بأنها لا تقصد أن طلاب الجامعات الحكومية متخلفين أو جهلة، معلقة: "أنا أسأت التعبير"، لافتة إلى أن التغريدة أخذت منحنى آخر.
وأردفت بالقول: "أنا ممسحتش كلامي عشان مقولتش حاجة غلط، ووضحت كلامي في الرد"، ليرد "أديب": "التويتة دي فيها تنمر، ولو منك أحذف التويتة"، لتعلق بأن كل من شاهد كلامها يستهدف تجريحها، فقاطعها "أديب": "أنتي اللي بدأتي وجرحتيهم الأول، وكلامك فيه تعميم، والناس مش بتشوف الرد".

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