» تعرف على المرض الذي عانى منه السلطان قابوس قبل رحيله

12 يناير 2020 - 06:42 ص

توفي أمس السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد عن عمر يناهز 79 سنة .



وكان السلطان قابوس يعاني من مرض سرطان القولون منذ 6 سنوات وتحديدًا منذ عام 2014 بحسب "الوطن".



ومنذ هذه الفترة لم يظهر السلطان قابوس بشكل كبير وأناب بعض مساعديه للقيام ببعض الأمور والمناسبات العامة.



وفيما يلي بعض أعراض سرطان القولون:



- تغير دائم في حركة الأمعاء



- نزف شرجي أو وجود دماء بالبراز



- اضطرابات وتقلصات دائمة في البطن



- شعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل تام



- الضعف والإرهاق



- فقدان الوزن غير المبرر.

