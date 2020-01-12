مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة القبض على زوجها

12 يناير 2020 - 10:20 ص

أكد جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن الأخبار التي تم تداولها عن القبض على طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة، غير صحيحة وعارية تماما من الصحة، حسبما نشرت وسائل الإعلام فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ"الوطن" أن الطبيب ولم يتم القبض عليه كما لم يتم التحقيق معه أمس السبت، وأنه بمنزله هو وزوجته وبناته الثلاثة.

وأكد في نهاية تصريحاته أن هناك من يحاول ابتزاز نانسي وزوجها بنشر تلك الأكاذيب مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر تلك الأخبار.

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي اقتحم لص منزل الفنانة وأطلق زوج نانسي عليه 17 طلقة أردته قتيلا وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.