موسي: الإخوان ساعدوا إثيوبيا في بناء سد النهضة

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صدى البلد

أحمد موسى

سد النهضة

إثيوبيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أديس أبابا حاولت بناء السد في 2006، لكن تراجعت بسبب تحذير مصر، مشيرًا إلي إثيوبيا بدأت في بنائه في مارس 2011، في وقت كانت تعانى فيه مصر من الفوضى والتظاهرات كل يوم جمعة بسبب الإخوان.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، في 2011 كانت مصر في حالة ضعف وانتشار ميلشيا تريد إضعاف الجيش والشرطة ونشر الفوضى، فوجدت إثيوبيا فرصة الفوضى سانحة لبناء السد.

وأكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن مسئولاً عن هذه الفوضى، والمسئول عنها هم من سعوا إلى الاستيلاء عليها معقبًا: "الإخوان ساعدوا إثيوبيا في بناء السد".

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