  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم و زوجها

لقطات لم تنشر للحظة اقتحام فيلا نانسي عجرم

الداعية الإسلامي خالد الجندي

الجندي: مش كل ما واحدة تعجبك تتجوزها

تميم وروحاني

لقاء غامض بين أمير قطر و"روحاني"

جنود أمريكيون

مفاجآت جديدة عن "تمثيلية" الضربة الإيرانية

الإعلامي نشأت الديهي

موسى لـ" الديهي": "اللي زيك مينفعش يقعد في البيت"

ريال مدريد

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

سعد زغلول داخل فصل دراسي

الأمير هاري وزوحته

اجتماع طارئ.. الملكة إليزابيث تستدعى الأمير هاري

البنتاجون

أمريكا تطرد عسكريين سعوديين.. لهذا السبب

نانسي عجرم وزوجها

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة القبض على زوجها

اجتماع طارئ.. الملكة إليزابيث تستدعى الأمير هاري

عرب وعالم

الأمير هاري وزوحته
الأمير هاري وزوحته
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أزمة في بريطانيا بعد قرار الأمير هاري ترك العائلة المالكة

#

منع الأمير هاري وزوجته من دخول هذا المطعم لهذا السبب

#

الأمير "هاري" وزوجته يتغيبان عن كريسماس هذا العام لهذا السبب

#

ولي العهد البريطاني يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

صرح مصدر مسئول في قصر بكنجهام بأن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا استدعت الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة غدًا الاثنين في منزل ساندررينجهام الذي تملكه الملكة في منطقة نورفولك بشرق إنجلترا بحضور الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري والأمير وليام شقيق هاري، وذلك لبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميجان بعد إعلان الزوجين فجأة أنها سيتخليان عن مهامهما الملكية.

ولعدم تمكنها من الحضور ستنضم إليهم الممثلة التليفزيونية الأمريكية ميجان ماركل عبر الهاتف من كندا التي عادت إليها الأسبوع الماضي لتكون مع آرتشي ابنها من الأمير هاري.

جدير بالذكر أن الزوجين هاري وميجان اللذين يحلمان بلقب دوق ودوقة ساسكس أصابا العائلة المالكة بالدهشة بعد إعلانهما أنهما يرغبان في نموذج عمل جديد يسمح لهما بقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية والاستقلال ماديًا، ولم يستشيرا أيًا من أفراد العائلة بخصوص هذا القرار، ما أصابهم جميعًا بخيبة أمل.

 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "عنتر" يحتفل بمولوده الأول بطريقته الخاصة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ ديربي إسبانيا
» بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة
» "بيراميدز" يستضيف المصرى بالكونفدرالية
» الإسماعيلى يواجه الطلائع لمصالحة الجماهير
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» مئات النسور تسيطر على حدود تكساس والسلطات عاجزة عن الحل
» خلاف شديد بين "فايلر" ولجنة الكرة بالأهلي .. وهذا هو السر
» أغرب ما فعلته أمريكا بهاتف قاسم سليماني قبل قصفه
» شوبير يهاجم لاعبي الأهلي بضراوة: استهتاركم وضع الفريق في مأزق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية