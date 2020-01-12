مفاجآت جديدة عن "تمثيلية" الضربة الإيرانية

12 يناير 2020 - 11:02 ص

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تفاصيل الضربة الإيرانية لقاعدة عين الأسد العراقية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وكذلك سبب هذا اختيار هذا الهدف بالتحديد.

وأكدت "سي إن إن" أن قوات الولايات المتحدة المتمركزة في قاعدة عين الأسد في العراق كانت على دراية مسبقة بشأن خطط إيران بشأن مهاجمتها.

ونقلت الشبكة، التي وصل فريقها الصحفي إلى تلك القاعدة في أول زيارة إليها منذ الهجوم الصاروخي الإيراني عليها، عن ضباط أمريكيين قولهم إن معظم العسكريين ذهبوا إلى الملاجئ الآمنة في الساعة الـ11 مساء تقريبا من يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل ساعتين ونصف من الهجوم الإيراني الذي بدأ في الساعة الـ01:30 فجر يوم الأربعاء واستمر نحو ساعتين.

ولفت الضباط إلى أن الضربات الإيرانية طالت فقط الجزء من القاعدة الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية، مضيفين أن الهجوم لم يؤد إلى سقوط ضحايا بشرية "بأعجوبة"، وخاصة أن بعض الصواريخ سقطت على بعد عدة أمتار عن الملاجئ وظل بعض العسكريين خارجها خلال الاعتداء.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، صرح بأن إيران أبلغت بلاده في رسالة شفهية بشأن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أراضيها، ونقلت "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي عربي ذكره أن حكومة بغداد حذرت الولايات المتحدة مسبقًا بشأن القواعد التي قد تتعرض لهجمات.

وجاء القصف الإيراني لقاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية بالعراق، إحداهما عين الأسد، والأخرى أربيل؛ ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بغارة جوية استهدفت موكبه في طريق مطار بغداد الأسبوع الماضي.