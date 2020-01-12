  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم و زوجها

لقطات لم تنشر للحظة اقتحام فيلا نانسي عجرم

الداعية الإسلامي خالد الجندي

الجندي: مش كل ما واحدة تعجبك تتجوزها

تميم وروحاني

لقاء غامض بين أمير قطر و"روحاني"

جنود أمريكيون

مفاجآت جديدة عن "تمثيلية" الضربة الإيرانية

الإعلامي نشأت الديهي

موسى لـ" الديهي": "اللي زيك مينفعش يقعد في البيت"

ريال مدريد

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

سعد زغلول داخل فصل دراسي

الأمير هاري وزوحته

اجتماع طارئ.. الملكة إليزابيث تستدعى الأمير هاري

البنتاجون

أمريكا تطرد عسكريين سعوديين.. لهذا السبب

نانسي عجرم وزوجها

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة القبض على زوجها

موسى لـ" الديهي": "اللي زيك مينفعش يقعد في البيت"

آخر الأخبار

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى: الديهي دا راجلنا مينفعش نسيبه من غير شغل

#

شاهد.. ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم بالبيت الأبيض

#

«الديهي»: «أحمد موسى» أصدق إعلامي في مصر

#

"اللي بيحصل في سوريا درس للمصريين"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الإعلامي نشأت الديهي بعودة فضائية "تن"، قائلاً: "ألف مبروك، أيوة كدا يا راجل ارجع مكانك علشان تدافع عن بلدك وعلشان جمهورك، إحنا في ظرف صعب محتاج الناس كلها".

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مع الإعلامي نشأت الديهي، مخاطبًا: "الديهي": "أنا شخصيًا كنت مفتقدك جدًا، وبحييك وبقولك مبروك، مينفعش الأصوات اللي بتدافع عن بلدها تكون في البيت".

وتابع: "الوقت الحالي بحاجة لأن يقوم الجميع بدوره تجاه الوطن، متوجهًا بالتحية لجميع العاملين بقناة "تن" على الدور الذي تقوم به".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "عنتر" يحتفل بمولوده الأول بطريقته الخاصة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ ديربي إسبانيا
» بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة
» "بيراميدز" يستضيف المصرى بالكونفدرالية
» الإسماعيلى يواجه الطلائع لمصالحة الجماهير
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» مئات النسور تسيطر على حدود تكساس والسلطات عاجزة عن الحل
» خلاف شديد بين "فايلر" ولجنة الكرة بالأهلي .. وهذا هو السر
» أغرب ما فعلته أمريكا بهاتف قاسم سليماني قبل قصفه
» شوبير يهاجم لاعبي الأهلي بضراوة: استهتاركم وضع الفريق في مأزق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية