موسى لـ" الديهي": "اللي زيك مينفعش يقعد في البيت"

12 يناير 2020 - 11:10 ص

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الإعلامي نشأت الديهي بعودة فضائية "تن"، قائلاً: "ألف مبروك، أيوة كدا يا راجل ارجع مكانك علشان تدافع عن بلدك وعلشان جمهورك، إحنا في ظرف صعب محتاج الناس كلها".

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مع الإعلامي نشأت الديهي، مخاطبًا: "الديهي": "أنا شخصيًا كنت مفتقدك جدًا، وبحييك وبقولك مبروك، مينفعش الأصوات اللي بتدافع عن بلدها تكون في البيت".

وتابع: "الوقت الحالي بحاجة لأن يقوم الجميع بدوره تجاه الوطن، متوجهًا بالتحية لجميع العاملين بقناة "تن" على الدور الذي تقوم به".