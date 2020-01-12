» الموعد والقنوات الناقلة لـ ديربي إسبانيا

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محمد عبد الحارس
يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية، ديربي إسبانيا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الثامنة مساءً ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.
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