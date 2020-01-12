أغلبهم من الشباب.. فيديو مؤثر لضحايا الطائرة الأوكرانية

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متابعات- أمينة عبد العال

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صدام حسين

الطائرة الاوكرانية

القواعد الأمريكية

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" مقطع فيديو لضحايا الطائرة الأوكرانية، وأغلبهم من الشباب وسط حالة من الحزن بين رواد  الموقع.

وعلق البعض على المقطع بعبارات رثاء وبعضها هجوم على السبب وراء الحادث.

وقالت عفيفة حداد: "اغتياله تسبب في وفاة 70 شخصا بسبب التدافع، و179 ضحايا الطائرة، ما كل هذا الشر داخل هذا الشخص؟!.

وقال فؤاد: "رحمهم الله جميعًا دون استثناء.. وألهم ذويهم الصبر والسلوان ورحم الله شهيد الأمة البطل صدام حسين رئيس العراق الموحد والمستقر وليس رئيس المنطقة الخضراء فقط والذي اغتيل ليلة عيد الأضحى دون مراعاة أدنى مشاعر الأمة الواحدة".

جدير بالذكر أن طائرة أوكرانية أسقطت بفعل صواريخ إيرانية أثناء الضربة على القواعد الأمريكية، الجمعة الماضية بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران.
وقد ترددت الحكومة في طهران في إعلانها عن إسقاط الطائرة، حيث نفت الواقعة، ولكنها عادت وأكدت الحادث، وأنه تم إسقاطها بطريق الخطأ، حيث تعاني طهران حاليا من أزمة دولية بسبب سقوط الطائرة.


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