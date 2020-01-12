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فى حفل مستقبل وطن..

لطيفة بفستان ساخن: "كان عريان وغطهولي"

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الفنانة لطيفة
الفنانة لطيفة
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متابعات- أمينة عبد العال

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مستقبل وطن

بوسي شلبي

لطيفة

شاركت الفنانة التونسية لطيفة في الحفل الذي أقامه حزب مستقبل وطن والذي شارك فيه عدد كبير من كبار المسئولين.

وظهرت لطيفة في فستان متألق من تصميم  هاني البحيري، لافتة إلى أنه أجرى تعديلات ليجعله مناسبًا لها لأنها تحب الظهور بمظهر محتشم قائلة: "كان عريان وغطهولي".

في سياق متصل شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها علي "إنستجرام" بمقطع فيديو ظهرت فيه مع الفنانة لطيفة قبل صعودها على المسرح".

يذكر أن الفنانة لطيفة تستعد لطرح أحدث ألبوماتها "أقوي واحدة" في فبراير المقبل، والذي تنشر بعد صور من جلسات التصوير وكتابة بعض كلمات الأغاني.


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