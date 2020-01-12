» شاهد.. على عبد العال يستقبل رئيس البرلمان الليبي

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البرلمان الليبي

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استقبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، صباح اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، وكان في استقباله عدد من البرلمانيين.

ومن المقرر أن يعقد لقاء خاصا لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مع عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الليبى والوفد المرافق له.

شاهد الفيديو..


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