» شاهد.. على عبد العال يستقبل رئيس البرلمان الليبي

12 يناير 2020 - 12:18 م

استقبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، صباح اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، وكان في استقباله عدد من البرلمانيين.



ومن المقرر أن يعقد لقاء خاصا لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مع عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الليبى والوفد المرافق له.



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