مجددًا.. حماس تقيم حفلاً لتأبين قاسم سليماني

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حماس

غزة

قاسم سليماني

أيام سينما المقاومة

أقامت حركة حماس الفلسطينية حفل تأبين لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، أمس السبت في غزة.

وأفاد موقع آمد بأن الجبهة الثقافية الإسلامية، نظمت مهرجان أيام سينما المقاومة النسخة الخامسة وحفل تأبين قاسم سليماني، أمس السبت في فندق الكومودور في قطاع غزة.

وبحسب الموقع فإن الحفل تضمنته كلمات لقيادات من حماس منهم محمود الزهار، وخالد البطش.

ويأتي هذا ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقامتها حماس في القطاع لأجل تأبين قاسم سليماني.

وكانت حماس قد تعرضت لموجة من الانتقادات بسبب تأبيها لسليمان، حيث وصفته بالشهيد، وأنه ضحية لعملية أمريكية.

وتزامن تأبين حماس أمس مع موجات من الغضب، التي خرجت في تظاهرات حاشدة في طهران، وقامت بحرق بتمزيق صور قاسم سليماني، وطالبت برحيل نظام الملالي.

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