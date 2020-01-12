» طفلة تصاب بالعمى بسبب "الأنفلونزا"

12 يناير 2020 - 01:19 م

تعرضت طفلة أمريكية 4 سنوات للإصابة بالعمى نتيجة لإصابتها بالأنفلونزا التي كادت أن تودي حياتها، وذلك بسبب عدم تلقيها التطعيم بسبب سنها الصغير واضطرت للبقاء في المستشفي في وحدة العناية المركزة لمدة أسبوعين.

وأشار الأطباء إلى أن الفتاة أصيبت بالتهاب شديد في الدماغ نتج عنه ضرر كبير بالمخ حيث إن زيادة الحمى بواقي أعراض الأنفلونزا سبب إصابة الفتاة بـ"الاعتلال الدماغي" وهو مصطلح عام يستخدم لوصف مجموعة كبيرة من حالات اضطراب وظائف المخ الناتج عن أضرار مادية وتعتبر العدوى والفيروسات من أبرز أسبابها.

جدير بالذكر أن الطفلة نقلت إلى العناية المركزة ودخلت في غيبوبة استفاقت منها بعد عدة أيام، وتحسنت حالتها إلا أنها أصيبت بالعمى.