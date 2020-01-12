عبد العال لـ"عقيلة صالح": "مصر لن تتأخر عنكم"

12 يناير 2020 - 01:31 م

رحب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بنظيره الليبي المستشار عقيلة صالح، قائلا: "يسعدني ويشرفني أن يحضر معنا الجلسة العامة لمجلس النواب الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي الشقيق، والوفد المرافق، أخًا عزيزًا وضيفًا غاليًا على مجلس النواب المصري".

وأضاف عبد العال: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصري، أن أرحب بسيادتكم أخًا عزيزًا في بلدكم الثاني مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا في مقر مجلس النواب المصري في هذه الجلسة التاريخية".

وتابع: لست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين، ومصر لن تتأخر عن شقيقتها ليبيا.

وواصل عبد العال: "أود أن أنتهز فرصة تواجدكم هنا في مقر البرلمان المصري للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التي نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات نأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبي وجيشه الوطني".