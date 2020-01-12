المركزي للإحصاء يكشف إحصائية صادمة عن عدد سكان مصر

12 يناير 2020 - 01:34 م

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن توقعاته لعدد سكان مصر بحلول عام 2052 الذي يصل إلي 191.3 مليون نسمة، في حالة استقرار معدلات الإنجاب الحالية والتي تصل إلى 3 أطفال لكل سيدة.

وأعلن الجهاز في بيان أصدره اليوم، من خلال دراسة تقديرية أظهرت أثر الزيادة السكانية على القوة العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من 2017 إلى 2052 عن احتمالية ارتفاع عدد السكان من 95.5 مليون نسمة 2017 إلى 153.7 مليون نسمة في عام 2052 حسب الفرض المتغيرة للخصوبة أي بزيادة حوالي 58.2 مليون نسمة.

وأشار الجهاز إلى أن الزيادة المتوقعة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة وهو ما يستلزم زيادة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة لذلك يتطلب بناء 27 ألف مدرسة ابتدائية و12 ألف مدرسة إعدادية و4 آلاف مدرسة ثانوية جديدة في عام 2052، إلى جانب توفير حوالي 27 مليون وظيفة جديدة، وزيادة عدد الممرضين والممرضات من 214 ألف ممرض في 2017 إلى 429 ألف ممرض في عام 2952.