» الشاي الأخضر يطيل العمر ويقلل من النوبات القلبية

12 يناير 2020 - 02:07 م

كشفت دراسة حديثة أجريت بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين، عن فوائد سحرية للشاي الأخضر حيث إنه له قدرة على إطالة العمر بشرب 3 أكواب منه في الأسبوع، إلى جانب أنه يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

وأكدت الدراسة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تعمل علي حماية القلب وتحافظ علي صحة الأشخاص لفترة أطول، لافتة إلى أن الأشخاص الذين تناولوه وواظبوا علي تناولوه، مضادات الأكسدة لديهم قللت من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنحو 25%.

كما أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام أقل عرضة للأمراض المزمنة كأمراض القلب أو التعرض للسكتة الدماغية من الذين لم يشربوا الشاي.