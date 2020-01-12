لحظات الرعب.. أبخرة ورماد بارتفاع كيلو متر.. بركان يضرب الفلبين

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بركان تال

أبخرة

كيلو متر

أجبر بركان انفجر في جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الأحد آلاف الأشخاص في المناطق القريبة منه على إخلاء منازلهم، بعد تصاعد رماد وأبخرة وصلت إلى ارتفاع كيلومتر في الهواء.

وشوهدت سحابة ضخمة من الرماد الأبيض والرمادي، وهي تتصاعد من الفوهة الرئيسية لبركان تال  بإقليم باتانجاس.

وتحدث سكان عن سقوط رماد ووابل من الحجارة الصغيرة، حيث تم إخلاء حوالي ستة آلاف شخص من البلدات الواقعة حول بركان "تال".

وكان الانفجار البركاني قد سبقه نشاط متصاعد للأبخرة في أجزاء أخرى من بركان تال.

ويتوقع أن يكون هناك احتمال لوجود مواد منصهرة ربما تدفع النشاط الحالي، بحسب ما أعلنه المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، والذي رفع درجات التأهب القصوى .

ووجه المعهد رسالة تحذيرية للجماهير بأن الفوهة الرئيسية يتعين أن تكون منطقة محظورة بشكل صارم، لأن انفجارات الأبخرة المفاجئة يمكن أن تحدث ويمكن أن تنطلق تركيزات من غازات بركانية قاتلة.

يذكر أن بركان تال هو ثاني أكثر بركان نشط في الفلبين، وهو من المزارات السياحية المشهورة.

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