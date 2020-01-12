رجل أعمال شهير: "هو سلطان عمان الجديد معانا ولا معاهم"

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السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
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متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

السلطان قابوس

السلطان هيثم ابن طارق

اسرف السعد

دون أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم في لندن علي صفحته الرسمية على "تويتر" تدوينة يسأل فيها عن السلطان هيثم بن طارق وعن أي فئة ينضم إليها، طالبًا من المتابعين إفادته.

وقال في تدوينته: "والسلطان هيثم بن طارق ده معانا ولا معاهم؟ هما بيشكروا فيه وإحنا بنشكر فيه وهما يقولوا معانا وإحنا بنقول معانا فلو حد يعرف الحقيقة يقولي الله يستركم".

ورد بعض المتابعين على التدوينة وقال أحدهم ويحمل اسم "تحت الساعة: "هو اللي يحدد عايز يبقى مع مين، كلها شهرين وتبان الأمور".

وقال أبو فهد تميمي: "هيثم بن طارق مع نفسها".

جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق تولي الحكم أمس، بعد أن توفي السلطان قابوس مساء الجمعة.

يذكر أن رجل الأعمال المصري أشرف السعد كان قد أثار جدلا عن الضجة الإعلامية المثارة بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني والذي استهدفته ضربات أمريكية.

وكتب السعد في تدوينة  سابقة له علي صفحته الرسمية علي " تويتر":" مين  قاسم سليماني  ده ياجدعان  ؟ معانا ولاضدنا ؟ حد يفهمني الله يستركم  انا بقيت عامل زي الاطرش فى الزفة".



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