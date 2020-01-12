» مدرب الفراعنة: "جاهز بالخلطة السرية" لأمم إفريقيا لليد

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امم افريقيا

منتخب اليد

يختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد، تدريباته اليوم بالمركز الأوليمبي بالمعادي استعدادًا للسفر غدًا إلي تونس لخوض غمار منافسات أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في تونس خلال الفترة من 16 وحتي 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

وعاد المنتخب من رحلة اوربية خاض خلالها 4 مواجهات مع السويد وصربيا، وسبق المعسكر الأوربي وديات بالقاهرة مع العراق والسعودية والبرتغال، ليكون المنتخب استعد لبطولة إفريقيا بـ10 وديات حقق منها مكاسب كبيرة ووصل إلي فورمة مميزة فنيًا وبدنيًا بلاعبيه.

ومن جانبه استقر الإسباني باروندو جارسيا أفضل مدرب في العالم وقائد منتخبنا  في " الكان الإفريقي " علي الخلطة السرية للفراعنة وشدد علي لاعبيه بضرورة استفار طاقتهم القصوي وأنه لا مجال لاي تهاون وعليهم جميعًا التركيز وحصد كل النقاط حتي الوصول إلي المرحلة النهائية والعودة بالكأس وبتذكرة الحلم الأوليمبي .

ويصطحب المدير الفني الإسباني 20 لاعبًا إلي تونس من بين الـ21 لاعبًا الذين استقر عليهم قبل السفر إلي السويد وهم: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب . ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر . وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر . أمامفى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد . وإستبعاد المدير الفنى 5 لاعبين هم عبد الرحمن حميد وعمر سامى وَعَبَد الرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة فى عضلة الصدر وكريم أيمن للإصابة فى العضلة الخلفية ..

ومن المقرر أن يستبعد الخواجه لاعبًا خلال الساعات القادمة.. ويلعب منتخبنا مع غينيا الخميس المقبل والجمعة مع كينيا والأحد مع الكونغو.


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